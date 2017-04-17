В Москве грабители с пистолетом отобрали у жертвы машину и деньги

Возле дома №12 на шоссе Энтузиастов в районе Лефортово на юго-востоке столицы произошло ограбление. "Двое неизвестных азиатской внешности, угрожая мужчине пистолетом, насильно завладели его автомобилем Hyundai Solaris, а также забрали 150 тысяч рублей, после чего скрылись", – цитирует агентство городских новостей "Москва" представителя правоохранительных органов. Полиция ведет розыск подозреваемых и угнанной иномарки.