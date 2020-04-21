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Коронавирус

Сделано заявление о пропусках для пешеходов в Москве

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Карантин в Москве уже успел значительно изменить жизнь людей. Введение электронных пропусков для перемещения по городу на транспорте лишь усложнило ситуацию. Многие с опаской ждут, что без специального разрешения запретят ходить даже пешком.

Продолжение: Пропуск на время карантина в Москве – все подробности
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Электронный пропуск на время карантина в Москве нужен только тем, кто собрался перемещаться по городу на личном или общественном транспорте. Несмотря на то, что столичные власти каждый раз подчеркивают это обстоятельство, находятся люди, которые боятся, что теперь не смогут без специального разрешения сходить в ближайший магазин или выбросить мусор.

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И даже когда людям наконец объяснили, что пропуск для пешеходов не нужен, они все равно не успокоились. Среди опасений, терзающих горожан, курсирует слух о том, что подобные ограничения все же введут, просто не сразу. Реального обоснования под этой информацией нет, о чем лишний раз в интервью радиостанции "Эхо Москвы" напомнил глава Департамента торговли и услуг города Москвы, первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк.

"Пока планов по введению пропусков для пешеходов не было", – подчеркнул он.

Несмотря на отсутствие планов на введение пропусков для пешеходов, кое-что людям все же придется поменять. Алексей Немерюк посоветовал горожанам, выходящим из дома, все же не забывать брать с собой паспорт. Поэтому тем людям, у которых такой привычки до карантина в Москве не было, стоит ее в себе воспитать.

Пропуск для пешеходов не обсуждался ни на каком уровне. У людей по-прежнему есть право ходить в магазины, расположенные в 100 метрах от их дома, выбрасывать мусор и гулять с собакой. Специальное разрешение требуется только тем, кому необходимо воспользоваться транспортом для дальних поездок.

Автор: 21 апреля 2020, 14:48
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