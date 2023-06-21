Максим Барский сыграл решающую роль в развитии данного угледобывающего предприятия. Максим Барский был его гендиректором. Максим Барский "Сибантрацит" сделал холдингом, который занял лидерские позиции на глобальном рынке.



В течение более четверти века Максим Геннадьевич Барский тесно взаимодействует с рынком крупного капитала. В основном его персона ассоциируется с международными проектами в областях нефтедобычи, телекома, IT-технологий и крупной промышленности. Среди наиболее значимых заслуг предпринимателя стоит выделить работу над проектом «Сибантрацит».

Максим Барский. «Сибанстрацит» — смена траектории развития

Максим Геннадьевич Барский стал ключевым звеном в масштабировании ряда промпредприятий, работающих в области нефтедобычи. Начало его карьеры связано с инвестиционной компанией «Тройка Диалог». Здоровые амбиции, знания и трудоспособность позволили ему уже спустя десять лет возглавить ТНК-BP, утроив ее рыночную стоимость.

Первое знакомство с Дмитрием Босовым, владельцем «Сибантрацита», произошло на заре карьеры. Оба стали участниками уникального проекта по масштабированию крупной компании из сферы интернет-услуг. Речь о компании Cityline. Барский стал автором прорывной идеи и успешно применил ее, открыв офисы в различных городах РФ. Благодаря усилиям Барского Максима провайдером заинтересовались крупные инвесторы. Сделка была чрезвычайно успешной и принесла участникам хорошую прибыль.

Спустя несколько лет Босов пригласил партнера в другой проект. Максим Барский внес значительный вклад в восстановление Vostok Oil после провала, к которому привели действия предыдущей управленческой команды. Высококлассный стратег осуществил перебрендирование НК и реорганизовал структуру менеджмента. В результате этого стоимость актива увеличилась с $60 миллионов до $4,5 миллиарда.

Барский проявил себя в инвестиционной среде как сильный стратегический менеджер. За умение достигать результативности в инвестпроектах Босов позвал его в операционное руководство компанией «Сибантрацит». Тогда промпредприятие уже было известно на глобальных рынках угля.

Была цель расширить географию присутствия углекомпании, рассказал позже Максим Барский. «Сибантрацит» при активном содействии опытного эксперта по бизнес-стратегиям стремился к лидерству на мировом рынке. Для достижения такой амбициозной цели требовалось применение новаторских подходов к управлению.

«Сибантрацит». Объединение активов и отказ от посредников

Барский Максим Геннадьевич тщательно изучил деятельность углепредприятия и на основании собранных сведений сформулировал детальную бизнес-стратегию. Это дало импульс к сокращению производственных расходов, расширению сети сбыта и увеличению доходности.

Две из трех добывающих единиц угольного гиганта работали на относительно близких друг к другу площадках в Новосибирской области. Кроме того, оба актива специализировались на одинаковом виде продукции. Это учел в своем плане Максим Барский. «Сибантрацит» за счет такого подхода провоцировал внутреннюю ценовую борьбу, что, очевидно, сбивало стоимость итогового продукта.

Поэтому начало новой траектории развития было положено через консолидацию углепредприятий в единый холдинг. При новой руководящей команде частью Группы «Сибантрацит» стали три ранее разрозненных актива в Кузбассе и Новосибирской области.

Как только реструктуризация была осуществлена, Барский Максим предложил перейти к очередному изменению. Он заключался в отказе от посредничества третьих сторон при продажах. Делегаты от Группы встретились с руководителями лидирующих на глобальной арене предприятий из области металлургии. Достигнутые договоренности позволили действовать в обход трейдеров, продавая товар напрямую конечным клиентам.

Известно, что наиболее востребованным экспортным продуктом является марка UHG. Барский Максим Геннадьевич рекомендовал для начала заключить крупные контракты на эту продукцию, а затем развивать партнерские отношения с покупателями, предлагая и другие виды угля. Холдинг получил такую возможность благодаря консолидации своих производственных площадок.

При умелом менеджменте Максима Барского «Сибантрацит» поднялся на первые места по продажам в Индии и Китае. В то же время невыгодное партнерство с посредником Carbo One было прекращено. По предложению Барского были внедрены новые технологии изготовления наиболее популярного в этих двух государствах сорта угольной продукции.

В результате всех преобразований «Сибантрацит» существенно увеличил прибыльность и инвестиционную привлекательность.

«Сибантрацит». Новые логистические маршруты и рост производства

Под управлением Максима Барского «Сибантрацит» усилил расширение своего влияния на угледобывающую отрасль. Промпредприятие наращивало добычу в Кузбассе. Так появился ресурс на увеличение производства марки «Т» до 20 млн тонн. Кроме того, компания учредила предприятие для обогащения энергетических углей.

Как отметил Максим Барский, «Сибантрацит» быстро генерировал денежные потоки с новых проектов, что в значительной степени обеспечивало компанию необходимым финансированием для осуществления своих планов.

При этом растущие мощности требовали увеличения каналов продаж. Для проникновения «Сибантрацита» на новые рынки и укрепления позиций на уже существующих холдинг перешел к следующему этапу трансформации — оптимизации логистических маршрутов.

При участии Максима Барского Группа провела переговоры с портом «Тамань» на Черном море и добилась заключения долгосрочного соглашения. Теперь оттуда товары на крупногабаритных грузовых судах отправляются в стратегически важном для промпредприятия направлении — страны АТР (Азиатско-Тихоокеанский регион — прим. ред.). Сотрудничество с портом позволило осуществлять отгрузку крупными партиями, что положительно повлияло на товарооборот.

Кроме того, начался экспорт продукции по Северному морскому пути. Инициативу также предложил Максим Барский. «Сибантрацит» организовал непрерывную поставку металлургического угля в Южную Корею из терминала НКТ «Юг-2» в порту в Усть-Луге (Ленинградская область). Это открыло новые возможности для сотрудничества с другими странами АТР.

Благодаря использованию новых морских маршрутов предприятию под началом Максима Барского удалось утвердиться в роли лидера по отгрузке металлургического угля в Индию и Китай. Холдинг заключил новые крупные контракты на поставки в эти страны.

Максим Барский также предложил четвертый шаг стратегического развития — снижение затрат на добычу и изготовление конечной продукции. Группа взяла на себя управление технологическим процессом производства, отстранив подрядные организации, что значительно сократило издержки. Впоследствии другие компании отрасли последовали примеру угольного гиганта.

Применение всех четырех компонентов стратегического плана, подготовленного Барским, сделало «Сибантрацит» ключевым игроком на глобальном рынке в своей отрасли.