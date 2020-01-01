Транспортный коллапс

Президент раскритиковал вице-премьера за неудовлетворительный анализ ситуации в регионах
Средства, необходимые для экономического обеспечения, будут учтены при внесении поправок в бюджет
Чтобы вернуть отмененные электрички на 312 маршрутов, дополнительно потребуются миллиарды рублей, уверены в компании
Грузовик врезался в опору железнодорожного моста на Каширском шоссе
Снегопад задержал самолет, который должен доставить министров на совещание в Сочи
Снегопад привел к коллапсу практически всех автомагистралей мегаполиса
Автомобили на трассе М-10 в Тверской области не двигаются, сообщили водители
МЧС негативно оценило работу дорожных служб на трассе М10 "Россия"
Движение транспорта на трассе М10 автодороги Москва - Санкт-Петербург (трасса М10 "Россия") полностью восстановлено
7 ноября московским водителям придется скорректировать свой маршрут