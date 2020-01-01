Черкизовский рынок

Бывшему ректору РГУФКа Олегу Матыцину предъявлено окончательное обвинение
Центр олимпийской подготовки может появиться на месте Черкизовского рынка
Россия требует выдачи главаря банды, занимавшейся контрабандой китайских товаров
Группа АСТ выбирает место для строительства торгового комплекса в Подмосковье
Росимущество начало уничтожение товаров, хранившихся на Черкизовском рынке
На Черкизовском рынке хотят создать Центр по подготовке сборных команд
В Москве приставы начали сносить незаконные постройки бывшего Черкизовского рынка
Служба собственной безопасности проверит серьезность угроз в адрес Бастрыкина
Московские власти исключили Черкизовский из официального перечня столичных рынков
ГУВД организовало круглосуточное дежурство на территории Черкизовского рынка