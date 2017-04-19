В Европе подскочил спрос на Lada

За первые три месяца 2017 года в странах Европы дилеры продали 1142 автомобиля марки Lada. По сравнению с идентичным периодом прошлого года, этот показатель вырос на 63%.

Эксперты отмечают, что продажи автомобилей, созданных концерном "АвтоВАЗ", в 2017 году с каждым месяцем росли все сильнее. В частности, в январе в странах Евросоюза было продано 280 машин, а в феврале эта цифра увеличилась до 350.

Своего пика продажи достигли в марте 2017 года, когда европейцы приобрели 504 машины марки Lada. При этом рост показателей сбыта в сравнении с идентичным периодом 2016 года составил 73,2%, передает "Автостат".

Отметим, что в Европе продажи автомобилей Lada учитываются в статистике Renault Group. Примечательно, что в рамках холдинга российские машины вышли на первое место по процентному росту продаж. Добавим, что за первый квартал спрос на автомобили марки Renault увеличился на 11%, а Dacia – на 10%.

Как писали Dni.Ru, аналитики считают, что европейцев в российских автомобилях прежде всего привлекает низкая цена как на саму машину, так и на комплектующие. По мнению экспертов, в ЕС к продукции концерна "АвтоВАЗ" относятся как к "конструктору для взрослых", на котором не жалко работать в сельской местности.

Старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук отметил, что многие жители Германии оценили технические характеристики российских автомобилей. "Внедорожники "Лада 4×4" покупают также те люди, которым важна не "внешность" автомобиля, а его эксплуатационные качества", – пояснил он.