Какие автомобили выбирают россияне

Специалисты портала Avito и портала Tvoe-Avto изучили предпочтения россиян в вопросе выбора машин. Выяснилось, что по данным за май рост продаж составил в процентном отношении 15%.

Рынок автомобилей с пробегом восстанавливается быстрее рынка новых машин. Продажи многих популярных моделей после падения почти вернулись к уровню прошлого года, а в некоторых случаях и превысили эти результаты.

Если говорить о новых автомобилях, как и раньше, на первом месте по популярности у россиян – модели от "АвтоВАЗа": их предпочитают 37% россиян. Отечественный бренд смог в мае реализовать 25 тысяч машин, передает URA.RU.

Далее со значительным отставанием идет южнокорейский концерн Kia – в процентном отношении рост его продаж составил 26% (десять тысяч реализованных автомобилей). Замыкает тройку лидеров еще один производитель из Южной Кореи. Рост продаж у Hyundai составил 13%.

На третьем месте – машины, выпущенные с немецких конвейеров (17%). Не самыми популярными у россиян оказались американские автомобили (9%) и французские (4%).

Совсем недавно автодилеры полагали, что в обозримом будущем рынку новых автомобилей придется потесниться, а на авансцену выйдет сегмент подержанных моделей. Объяснялось это рядом причин, главные из которых – непосредственная заинтересованность дилерских центров и уменьшающаяся покупательская способность россиян.