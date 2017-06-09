АвтоВАЗ решил поднять сотрудникам зарплаты

Со второго полугодия 2017 года на ПАО "АвтоВАЗ" вырастут зарплаты. Повышение окладов стало возможным благодаря вмешательству профсоюза.

С 1 июля 2017 года тарифные ставки и оклады увеличатся на 5%. Интересно, что повышение заработных плат не коснется высшего руководства завода. ''Несмотря на сложную экономическую ситуацию на предприятии, мы приняли решение проиндексировать заработную плату на 5%. Уверен, что это решение поможет нашим сотрудникам и их семейным бюджетам'', – заявил президент ПАО "АвтоВАЗ" Николя Мор.

Решение об увеличении окладов было принято на заседании согласительной комиссии при участии руководства АвтоВАЗа и представителей первичной профсоюзной организации, сообщили в пресс-службе предприятия. ''Мы находим понимание с руководством компании по всем актуальным вопросам и вырабатываем совместные, конкретные решения, направленные на поддержку работников завода. Профсоюзная организация намерена продолжать конструктивный диалог и укреплять социальную защиту работников предприятия'', – отметил председатель первичной профсоюзной организации АвтоВАЗа Сергей Зайцев.

Ранее сообщалось о возможном сокращении на предприятии. Николя Мор планирует уволить около двух тысяч сотрудников автомобильного гиганта.