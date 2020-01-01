Террористическая атака на Брюссель

Мурад Лаашрауи профессионально занимается тхэквондо и представляет Бельгию на международных соревнованиях
По предварительным данным, в результате взрывов в Брюсселе погибли 34 человека, 230 ранены
Террористы проходили по делу одного из организаторов нападений в Париже – Салаха Абдеслама
Террористы, подорвавшие себя в аэропорту бельгийской столицы, оказались братьями Бакрауи
Смертники смогли беспрепятственно пересечь семь стран Евросоюза, прежде чем попали в Бельгию
Взрывы в Брюсселе шокировали весь мир, однако эксперты отметили, что этого следовало ожидать
Бельгийским полицейским удалось найти несколько бомб благодаря информации, полученной от водителя
Брюссельские теракты 22 марта вызвали сильный общественный резонанс, прежде всего в социальных сетях
Боевики раскрыли детали подготовки к серии атак в Брюсселе, совершенных утром 22 марта
Личность двоих мужчин, которых зафиксировали камеры видеонаблюдения, пока не установлена