"Нам врали": в высадке американцев на Марс усомнились

Почти семь месяцев длился полет космического аппарата InSight к поверхности Красной планеты. За финальным этапом этого путешествия можно было следить в режиме реального времени. С учетом задержки сигнала в восемь минут, разумеется.

Все этапы посадки прошли успешно, модуль в целости и сохранности приземлился на поверхность Марса. Сразу после посадки зонд сделал свой первый снимок и передал его на Землю, передает телеканал "360". Фотография была снята через защитный колпак, покрытый пылью.

My first picture on #Mars! My lens cover isn’t off yet, but I just had to show you a first look at my new home. More status updates:https://t.co/tYcLE3tkkS #MarsLanding pic.twitter.com/G15bJjMYxa