"Нам врали": в высадке американцев на Марс усомнились
Почти семь месяцев длился полет космического аппарата InSight к поверхности Красной планеты. За финальным этапом этого путешествия можно было следить в режиме реального времени. С учетом задержки сигнала в восемь минут, разумеется.
Все этапы посадки прошли успешно, модуль в целости и сохранности приземлился на поверхность Марса. Сразу после посадки зонд сделал свой первый снимок и передал его на Землю, передает телеканал "360". Фотография была снята через защитный колпак, покрытый пылью.
My first picture on #Mars! My lens cover isn’t off yet, but I just had to show you a first look at my new home. More status updates:https://t.co/tYcLE3tkkS #MarsLanding pic.twitter.com/G15bJjMYxa— NASAInSight (@NASAInSight) 26 ноября 2018 г.
Следующий кадр, который сделал InSight, был уже более четким. На нем видны не только марсианские виды, но и части самого аппарата.
There’s a quiet beauty here. Looking forward to exploring my new home. #MarsLanding pic.twitter.com/mfClzsfJJr— NASAInSight (@NASAInSight) 27 ноября 2018 г.
Кадр вызвал активное обсуждение в Сети. Примечательно, что некоторые пользователи интернета усомнились, что фотография действительно была сделана на Марсе, а не где-то на Земле.
"Это точно не техас? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Высадка в Казахстане прошла успешно", "Пейзаж до боли знакомый. Как вспаханное колхозное поле на картошке в студенчестве", "Это казахстан да?" – поделились своими впечатлениями комментаторы.
Некоторые пользователи Сети заметили, что, если изменить настройки цветопередачи, на фотографии и вовсе не останется ничего "инопланетного" – только голубое небо и серая земля. "Она не красная, нам врали", – резюмировал обсуждение этого вопроса один из комментаторов. Вызвала множество вопросов и конструкция самого аппарата, словно собранного при помощи скотча.
Аппарат InSight – это не марсоход, а стационарное устройство, в задачи которого входит бурение почвы Красной планеты, передает телеканал "Царьград". С помощью сейсмографа он будет собирать информацию о разных "марсотрясениях" – как собственных, так и от падения метеоритов. В этой же скважине будет проводиться изучение прочих подповерхностных особенностей планеты – от распространения тепла (для чего будет зарыт тепловой зонд) и теплообмена вообще до оценки толщины марсианской коры.
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