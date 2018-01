Раскрыт секрет "вечного" космического двигателя

Создатель двигателя Роджер Шойер рассчитывал развиваемую EmDrive тягу с учетом только двух сил, действующих вертикально. А силами, имеющими горизонтальные составляющие, британец решил пренебречь. Работа вызвала споры среди коллег изобретателя – им казалось, что двигатель нарушает закон сохранения импульса.

Свое объяснение экспертам предложил ученый Чен У из Института механики Китайской академии наук. По его мнению, именно учет горизонтальных сил позволяет избежать кажущегося противоречия. Их вклад математически сводится к поверхностному интегралу от вектора Умова-Пойнтинга (вектору плотности потока энергии электромагнитного поля), а физически – к радиационному давлению на боковые стенки полости EmDrive.

Представленная Шойером в 1999 году конструкция, по замыслу изобретателя, должна преобразовывать излучение в тягу. EmDrive состоит из магнетрона, генерирующего микроволны, и резонатора, накапливающего энергию их колебаний. Внешне агрегат напоминает ведро.

