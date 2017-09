Крупнейшая вспышка на Солнце вызовет полярное сияние над Москвой

События такой мощности относятся к наиболее крупным, которые только способна производить наша звезда. Для такой вспышки необходимы очень редкие, уникальные условия, – как правило на стадии пика солнечной активности, сообщают в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева.

Только к утру 7 сентября ученые соберут и проанализируют информацию о вспышке. Тогда и станет возможным прогнозировать какие-либо ее последствия. Впрочем, ученые уже сообщили о повышении на земной орбите рентгеновского излучения – от которого нас защищает атмосфера. Она же спасет и от "бомбардировки" тяжелых частиц, которые будут двигаться к Земле еще несколько часов после вспышки. ОДним из побочных явлений астрономического события может стать полярное сияние, которое, по утверждению главного научного сотрудника лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергея Богачева, "может дойти до средних широт, и не исключено даже, что до Москвы".



За всю современную двадцатилетнюю историю наблюдений Солнца на нем было зарегистрировано только пять вспышек большей силы, чем сегодняшняя. Со времени последней из них, грянувшей 7 сентября 2005 года, прошло 12 лет, сообщают ученые.

Today's X9.33 event was the strongest flare of this solar cycle. STEREO A coronagraph imagery shows the CME.



More: https://t.co/uaCuQc9ZDV pic.twitter.com/ZUvtOC2jIP