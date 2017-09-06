Крупнейшая вспышка на Солнце вызовет полярное сияние над Москвой

Стрельба в школе под Москвой Скандал с Серебренниковым Шоу "Голос" Эксклюзив "Дом-2"

Самое читаемое

Родные насильника разоблачили Шепелева и Шурыгину
Градский грубо унизил Малахова
Дени Байсаров: Пугачеву бабушкой называть нельзя
Елизавета II всю жизнь прячет дочь принцессы Дианы
Как Вера Глаголева скрывала страшную болезнь
партнеры
Среда 6 сентября
Лента новостей
21:59
Страдающий метеоризмом телеведущий смешно рассказал о погоде (видео)
21:54
В Москве во время матча скончался испанский футболист
21:50
На юге Москвы автобус сбил пешехода
21:41
Шепелев вступился за несчастную Кравец
20:55
Отсидевший за тройное убийство известный певец скончался от рака
20:50
ОНФ провел мониторинг экологии Сибири и Дальнего Востока
20:49
Больше половины бедных в России пришлось на семьи с детьми
20:09
Йога и медитация улучшают работу мозга
20:09
Москва привлекает инвесторов для новых ТПУ
19:32
Известная певица набросилась на халявщика Осина
19:16
Кети Топурия окончательно порвала с мужем
18:58
На Украине нашли "гениальный" способ поднять рождаемость
18:53
Названа причина крушения Ан-2 на авиашоу в Балашихе
18:45
Аспирин признали опасным
18:38
Виторган: Я хотел уйти из этой жизни
18:28
Москвичам пообещали возвращение жары
18:04
Принц Датский официально объявлен слабоумным
18:00
Путин и Трамп готовят неприятный сюрприз для Порошенко
17:43
"Битва с сардельками" Навального стала бомбой в Сети
17:16
Названа истинная причина терактов 11 сентября
17:15
Лекарство Фриске отдали онкобольному Меньшикову
17:02
Москвич с ножом кинулся на фельдшера скорой
16:52
Любимец Бузовой из "Дома-2" хладнокровно отрубил 40 голов
16:48
Следователь за $30 тысяч закрыл дело жены банкира
16:46
Сумасшедший Боярский с оружием всех разогнал
16:45
Куда поехать на море осенью
16:41
Костюшкина застукали в постели с незнакомкой
16:33
Медведев уволил главу Росгидромета
16:32
В России появятся новые автомобильные номера
16:28
Запад продолжил издеваться над паралимпийцами России
16:24
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали торговый центр
16:06
Как живет 91-летняя Вера Васильева
16:01
Муж обратился к Чеховой после расставания
16:00
Подмосковный стрелок: Я ведь их всех предупреждал
15:38
В Чите сошел с рельсов поезд с пассажирами
15:36
Польша решила отобрать здания у российской дипмиссии
15:31
Зачем в России вводят курортный сбор
15:29
На севере Москвы "Газель" упала в пруд
15:24
Казахстан становится "транспортным сердцем" Евразии
15:22
Сын убитого Вороненкова впервые сделал заявление
15:19
Ширвиндт показал нежности с Селезневой
15:16
Бузова спровоцировала волнения в "Останкино"
15:07
Насмехавшийся над смертью Бережной политик погиб в ДТП
14:54
Пропускная способность развязок МКАД выросла на 20-25%
14:43
Пьяных грубиянов высадили из самолета
14:41
Собчак пришла в ярость от оскорблений
14:34
Женщина избила ребенка из-за своей собачки (видео)
14:17
На Урале заключенные устроили скандал в колонии
14:16
Конец эпохи "клеверных развязок"
14:14
Подельники Малахова выкрали секреты Первого канала
14:12
Свадебный кортеж попал в смертельное ДТП (видео)
14:05
Подруга рассказала о сорвавшейся свадьбе Седоковой
14:01
Обвисшее лицо Баскова встревожило поклонников
13:57
"А обед скоро?": реакция отца школьного стрелка на ЧП
13:54
В трансформаторной будке под Новгородом погиб подросток
13:53
Тернистый путь женщины к успешному бизнесу
13:42
Президент Южной Кореи подарил Путину медведя
13:28
Блудливый поп о курсах оральных ласк для любовницы из "Дома-2"
13:25
Активисты выявили экологических нарушений на 130 млрд рублей
13:20
Полиция отпустила снимавшего в центре Москвы голого ребенка
13:11
Бизнесмен сбежал с детьми из России после смены пола
13:04
Российская актриса высказалась о смерти сына
13:00
Собянин открыл развязку МКАД с Профсоюзной улицей
12:55
В Москве за лето утонули 56 человек
12:47
Никита Пресняков расплакался после медового месяца
12:43
Швейцарцы изобрели новый вид шоколада
12:28
Миллиардер Джабраилов объяснил стрельбу провалом в благотворительности
12:23
Как в школах гробят детей
12:04
Иван Ургант о расставании с женой и отказе от отцовства
12:01
Ученые обнаружили опасность порно
11:48
Родители сами выдали оружие ивантеевскому стрелку
11:36
Очевидцы сообщили о взрыве в метро Парижа
11:20
350 миллионам европейцев грозит ужасная смерть
11:16
Украинская студентка по дешевке продает девственность
10:58
Из Химкинского водохранилища выловили труп
10:51
Садальский грубо отозвался об ивантеевском стрелке
10:44
Бежавшего в Россию Януковича обвинили в госперевороте
10:44
Больной Караченцов столкнул лбами Малахова и Шепелева
10:43
Известного музыканта нашли мертвым в студии
10:34
Минздрав вычислил самый пьющий регион России
10:25
Для россиян вводят новый налог
10:12
На Урале автобус попал в смертельное ДТП
09:55
В России запретят яркий свет
09:55
Пугачева в ярости выкинула вещи любовника из квартиры
09:49
Москвичей предупредили об идущей на город грозе
09:47
Актриса Яна Троянова объяснила идею сериала "Ольга"
09:41
Устроившего огненный таран кинотеатра уральца отправили за решетку
09:26
В День города в парке Горького появится интерактивный макет Москвы
09:20
Ведущий объявил о закрытии передачи "Званый ужин"
09:12
Дуров рассказал о вербовке ФБР после побега из России
09:09
На юго-востоке Москвы потушили крупный пожар
09:04
Певица Валерия придумала имя своему ребенку
08:49
Почему не вычислили одержимого насилием школьного стрелка
08:46
В Амурской области произошло страшное ДТП
08:39
Порошенко нашел ловкий способ избежать выборов
08:32
Госдеп ушел в отказ: США отреагировали на обвинения России
08:29
Эксперт: У Евгения Осина последняя стадия
08:10
В Москве оценили качество мобильной связи
07:46
Девушка выжила после падения с 15-го этажа
22:04
В кафе на востоке Москвы найдено тело мужчины
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Жена рассказала об опухоли Караченцова
На Шепелева напали после шоу с Шурыгиной
Пугачева в ярости выкинула вещи любовника из квартиры
Эксперт: У Евгения Осина последняя стадия
Подельники Малахова выкрали секреты Первого канала
Отец похоронил мечту Татьяны Тарасовой
Hi-tech

Крупнейшая вспышка на Солнце вызовет полярное сияние над Москвой

Фото: GLOBAL LOOK press/Mark Hume
Вся энергия, накопленная в короне Солнца, разрядилась в одной мощной вспышке уникальной силы. Взрыву, который может вызвать полярные сияния в средней полосе России, присвоен высший балл.
прочитано 3002 раза

События такой мощности относятся к наиболее крупным, которые только способна производить наша звезда. Для такой вспышки необходимы очень редкие, уникальные условия, – как правило на стадии пика солнечной активности, сообщают в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева.

ПО ТЕМЕ

Ученые заявили о появлении второго Солнца

Как погода влияет на секс

Когда Солнце уничтожит человечество

Только к утру 7 сентября ученые соберут и проанализируют информацию о вспышке. Тогда и станет возможным прогнозировать какие-либо ее последствия. Впрочем, ученые уже сообщили о повышении на земной орбите рентгеновского излучения – от которого нас защищает атмосфера. Она же спасет и от "бомбардировки" тяжелых частиц, которые будут двигаться к Земле еще несколько часов после вспышки. ОДним из побочных явлений астрономического события может стать полярное сияние, которое, по утверждению главного научного сотрудника лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергея Богачева, "может дойти до средних широт, и не исключено даже, что до Москвы". 

За всю современную двадцатилетнюю историю наблюдений Солнца на нем было зарегистрировано только пять вспышек большей силы, чем сегодняшняя. Со времени последней из них, грянувшей 7 сентября 2005 года, прошло 12 лет, сообщают ученые.

"Уровень вспышечной активности в настоящий момент превышает значение 10 (точный балл – 10.3). Такое значение находится уже за пределами обычной цветовой шкалы, которая насчитывает пять значений (от зеленого до желтого, оранжевого, красного и максимального, фиолетового, уровней активности Солнца) и соответствует так называемому черному (высшему) уровню активности", – сообщают в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Автор: Алексей Минин6 сентября 2017, 21:44

комментарии

Политика

Путин и Трамп готовят неприятный сюрприз для Порошенко
Бежавшего в Россию Януковича обвинили в госперевороте
Президент Южной Кореи подарил Путину медведя
Госдеп ушел в отказ: США отреагировали на обвинения России

Шоу-бизнес

Невестка Васильевой шокировала Борисова
Шепелев вступился за несчастную Кравец
У беременной Кейт Миддлтон смертельное осложнение
Известная певица набросилась на халявщика Осина

Проишествия

Подмосковный стрелок: Я ведь их всех предупреждал
Насмехавшийся над смертью Бережной политик погиб в ДТП
Внедорожник протаранил прачечную в центре города (видео)
Жена лишила невнимательного гольфиста достоинства

Lifestyle

Как живет 91-летняя Вера Васильева
Актриса Яна Троянова объяснила идею сериала "Ольга"
Ведущий объявил о закрытии передачи "Званый ужин"
Звезда "Джеймса Бонда" активно занимается сексом в 82 года
Шоу-бизнес

Иван Ургант о расставании с женой и отказе от отцовства

Большое интервью популярного ведущего
Шоу-бизнес

Лекарство Фриске отдали онкобольному Меньшикову

Оно помогло мужчине излечиться от страшного недуга
Шоу-бизнес

Кети Топурия окончательно порвала с мужем

Певица сообщила об этом в социальной сети
Шоу-бизнес

Шепелев вступился за несчастную Кравец

Артистке устроили очную ставку с домработницей

Гороскоп

Масляков готовится к переменам
Гороскоп с 4 по 10 сентября 2017 года
Почему изнасилованную Шурыгину преследуют скандалы
Совет на выходные

Фоторепортажи

Ширвиндт показал нежности с Селезневой
Переодетые знаменитости идут на рекорд Гиннесса
Шикарная жизнь счастливой невесты Лопыревой
Больной Караченцов вышел в свет

Спорт

С России сняты все обвинения в допинге
Тарасова: Плющенко пиарится на всем подряд
Русская теннисистка вернула Шарапову с небес на землю
Беременная жена Руни сбежала из дома из-за путаны

Регионы

Минздрав вычислил самый пьющий регион России
Женщина избила ребенка из-за своей собачки (видео)
За похищенного на Ставрополье Президента потребовали выкуп
Мать лидера "Сектора газа" умерла в нищете
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru