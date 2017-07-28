Найдены потомки легендарного библейского народа

Генетики из Института Сенгера в Кембридже (Великобритания) нашли прямых потомков жителей древнего Ближнего Востока – библейского Ханаана. Ими оказались современные обитатели Ливана.

Ученые восстановили геномы пяти людей, захороненных около 3,7 тысячи лет назад на территории Сидона. Этот город был одним из крупнейших центров торговли древней Финикии.

Специалистам пришлось непросто, поскольку в тропическом климате ДНК из-за влажности и почвенных бактерий в человеческих останках сохраняется очень плохо. И все же генетикам удалось добыть из самой плотной части найденных черепов ценный материал для исследований, сообщает EurekAlert!

В результат они смогли воссоздать точную копию митохондриальной ДНК древних сидонцев. С ее помощью ученые нашли как предшественников, так и потомков ханаанцев, древнего народа, создавшего первый на планете полноценный алфавит.

Исследователи сравнивали фрагменты древней ДНК с геномами современных жителей территории, ранее именуемой Ханааном, – Ближнего Востока, Ирана, Кавказа и Европы. Использовались и восстановленные ДНК из других древних захоронений.

Выяснилось, что ханаанцы были помесью местных фермеров, живших на Ближнем Востоке со времен бронзового века, и мигрантов с востока, которые прибыли в регион примерно пять тысяч лет назад. Современные ливанцы являются прямыми потомками ханаанцев, за исключением небольшой части их генома, привнесенной ассирийцами, персами или македонянами.

Примечательно, что данные ученых вступают в противоречие с библейскими. Священное писание христиан говорит, что жители Ханаана были полностью истреблены. Но существование их прямых потомков в современном Ливане говорит об обратном.