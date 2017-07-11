В России перенесут в космос исследование стволовых клеток

Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова получил лицензию Роскосмоса на проведение исследований и опытов за пределами Земли. Российские ученые уже готовят для отправки на орбиту биореактор.

В марте 2018 года на орбиту Земли будет отправлен биореактор со стволовыми клетками. Первое такое исследование позволит выяснить, как меняются свойства клеточных культур во время космического полета. Необходимо накопить статистические данные, как именно внеземные условия влияют на функционирование мезенхимальных стромальных клеток – клеток, которые являются матрицей всех органов и тканей человеческого организма, пишет газета "Известия".



"Наш организм, адаптированный к жизни на поверхности Земли, в космосе будет функционировать иначе, у клеток там совершенно другие взаимодействия. Основные проблемы, выявленные еще более полувека назад, связаны с тем, что люди после возвращения из невесомости не могут ходить. У них атрофируются мышцы, а из костей вымывается кальций. Наша цель – решить и эту проблему среди прочих", – рассказал ведущий научный сотрудник отдела передовых клеточных технологий Первого медицинского университета Михаил Крашенинников.

Значит, необходимо создать аппаратуру, которая обеспечит условия для выживания и роста клеток млекопитающих. Кроме того, в космосе, в отдалении от Земли и ее медицинских возможностей, космонавты должны иметь возможность диагностировать и лечить себя самостоятельно. Это их страховка, считает Крашенинников.

"Очень интересно выяснить, как происходят биологические процессы синтеза и распада в условиях полного отсутствия силы тяжести, которые на Земле создать крайне трудно. Думаю, это затратные исследования, но космические полеты всегда стоили дорого", – считает профессор кафедры нормальной физиологии Российского университета дружбы народов, развивающей в университете направление космической медицины, Александр Северин.