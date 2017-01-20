Песков: Ужас Чубайса? У нас в Москве все нормально

"Не знаю, как в Давосе, – у нас в Москве все нормально, ужаса нет, работаем", – цитируют "Аргументы и Факты" пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Таким образом он прокомментировал слова главы "Роснано" Анатолия Чубайса об ужасе, якобы царящем на всемирном экономическом форуме в Швейцарии. По его мнению, обстановка в Давосе напоминает ситуацию 2009 года, когда в мире произошел глобальный экономический кризис. Сегодня, считает Чубайс, обеспокоенность связана с ожиданием политических потрясений. Впрочем, понимания переживания главы "Роснано" не нашли.

