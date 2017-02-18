Чубайс нашел минусы в укреплении рубля

Анатолий Чубайс рассказал, что корпорации "Роснано" очень выгодно работать в период ослабления рубля. При этом укрепление российской валюты "сильно бьет" по компании, так как значительная часть инвестиций – зарубежная.

"Раз происходит укрепление рубля, мы теряем в стоимости этих активов. Это болезненный, но неизбежный процесс", – пояснил Чубайс.

Глава корпорации пока не может оценить, удастся ли компенсировать курсовые потери. "По нашему стратегическому плану "Роснано" до 2017 года — планово убыточная компания. Но по факту в 2014 мы получили семь миллиардов прибыль, а в 2015 – уникальную прибыль – более 17 миллиардов. Да, отчасти из-за курса рубля, но не только. Что мы получим по 2016 году, пока не знаю", – сообщил на пресс-конференции в Новосибирске Анатолий Чубайс.

При этом "Роснано" в текущем году планирует заработать на выходах из капиталов своих портфельных компаний более 25 миллиардов рублей. Два года назад корпорация заработала "на выходах" примерно 8-9 миллиардов рублей, в 2016 году – вдвое больше, передает РИА Новости.





Чубайс отметил, что сейчас из бюджета "Роснано" не получает денег и не запрашивает их. "Государство вложило в "Роснано" на старте 130 миллиардов рублей. Сегодня мы пришли к этапу, когда мы их возвращаем из построенных 77 заводов, и будем их заново вкладывать", – отметил глава корпорации.