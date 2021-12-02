Взбешенный Боярский с кулаками накинулся на футбольного тренера: Остается надеяться на чудо

В диалоге с журналистами исполнитель заявил, что Валерий Карпин, как тренер, ему не нравится и даже предложил замену. По словам знаменитости, действующий тренер сборной якобы является "посредственным", несмотря на всеобщие хвалебные оды. Михаил Сергеевич подчеркнул, что о заслугах Карпина никто якобы не сможет сказать ничего, так как они якобы вообще отсутствуют.
Михаил Боярский назвал сборную "коллективом" и указал, что сегодня не совсем верит в успех отечественных футболистов. По мнению артиста, молодым людям пока "остается надеяться на чудо", так как команда якобы не является сильной. Однако у знаменитости есть и решение проблемы.
По словам Михаила Сергеевича, все могло бы измениться, если бы место Валерия Карпина занял главный тренер клуба "Зенит", Сергей Семак. Он указал, что именно он является "лучшим тренером", работу которого ему хотелось бы наблюдать. Однако пока речи об этом не идет.
Сейчас отечественной сборной предстоит два стыковых матча. Первым соперником российских футболистов станут коллеги из Польши. Одна из самых ожидаемых игр пройдет 24 марта следующего года. Победителю матча будет предстоять задача еще более непростая. Сборная должна будет выйти на поле против Швеции и Чехии.