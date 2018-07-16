Пять лучших голов ЧМ-2018

Россияне Денис Черышев и Артем Дзюба вошли в список авторов лучших голов ЧМ-2018. В пятерке лучших также оказались хорват Лука Модрич, немец Тони Кроос и нигериец Ахмед Муса.

Гол российского футболиста Дениса Черышева стал одним из самых запоминающихся моментов на чемпионате. В матче с Саудовской Аравией россияне уже в первом тайме лишились полузащитника Алана Дзагоева. Вместо него и вышел Черышев, сразу изменив ход игры. Александр Головин подключил к атаке Романа Зобнина, который выдал на Черышева. Денис с убойной позиции расстрелял ворота соперника.

Один из героев не только российской сборной, но всего чемпионата, Артем Дзюба отличился уже на групповом этапе, в матче с египтянами. Его целеустремленность в борьбе сделала свое дело: в этом эпизоде форвард россиян блестяще проявил себя в игре "наверху", обыграв защитника "фараонов" и отправив мяч в угол ворот.

Нигерийский форвард Ахмед Муса славится высокой скоростью. Хоть его команда и не вышла в плей-офф, футболист успел продемонстрировать болельщикам свои лучшие качества. В игре со сборной Исландии он неоднократно включал "вторую космическую". Один из таких рывков и принес успех: Муса обыграл не только защитника, но и вратаря, после чего послал мяч в ворота.

Команда Тони Крооса стала автором первой громкой сенсации мундиаля. Сборная Германии покинула ЧМ, не пройдя даже в 1/8 финала. А защитник стал автором единственной победы команды на ЧМ-2018 – над шведами. Тони Кроос забил единственный в том матче гол, выстрелив в ворота с острого угла.

Признанный лучшим игроком ЧМ-2018 хорват Лука Модрич показал, на что он способен, в самом начале турнира, в матче с Аргентиной. Во многом благодаря его стараниям сборная Хорватии просто уничтожила в той игре команду Лионеля Месси. Модрич стал автором второго гола: виртуозно обыграв защитника аргентинцев, он точным ударом из-за штрафной положил мяч в ворота, пишет "Газета.ru".