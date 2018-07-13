Режиссер выдал секрет церемонии закрытия ЧМ-2018

Режиссер-постановщик мероприятия Феликс Михайлов раскрыл подробности программы завершения чемпионата мира по футболу. Он заявил, что торжество будет посвящено болельщикам мундиаля.

Церемония закрытия турнира пройдет 15 июля на стадионе "Лужники" в Москве перед финальным матчем сборных Франции и Хорватии. Начало поединка команд-финалисток – 18:00 мск.

"Мы хотим устроить большой праздник не только футбола, но и тех людей, которые на протяжении месяца создавали потрясающую атмосферу", – цитирует Михайлова ТАСС. Он добавил, что все происходящее на стадионе будет подчинено радости и празднику. "Это будет благодарность людям на трибунах", – отметил режиссер.

Рассказал он и о деталях праздничной программы. По словам Феликса Михайлова, будут продемонстрированы фотографии болельщиков, которые посещали матчи ЧМ-2018.

Официальный гимн мирового первенства по футболу 2018 года исполнят американские певцы Уилл Смит и Ники Джем, а также албанская исполнительница Эра Истрефи. На мероприятии, судя по всему, будет жарко. "Каждого из артистов мы подадим интересно, по-разному, добавляя огня в общую атмосферу", – подчеркнул он.

Публикация от Общение, Игры, Развитие, Смех (@migingame) 13 Июл 2018 в 6:29 PDT

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино отметил, что чемпионат мира по футболу в России стал лучшим в истории. Он считает, что ЧМ-2018 благотворно скажется на развитии футбола в нашей стране.

Напомним, ЧМ-2018 стартовал в России 14 июня. Матчи проходили в 11 городах. Финал мундиаля состоится 15 июля.