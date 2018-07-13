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Гости ЧМ-2018 в восторге от московской архитектуры

Фото: GLOBAL LOOK press
Иностранные гости, приехавшие в Россию на чемпионат мира по футболу, в восторге от московской архитектуры. Об этом рассказал журналистам глава столичного Стройкомплекса Марат Хуснуллин после встречи с представителями архитектурного сообщества.

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Московские власти активно сотрудничают с архитекторами, сообщил заммэра. "Мэр Сергей Собянин поставил перед нами задачу качественно реализовывать красивые архитектурные проекты, поэтому мы сейчас увеличиваем количество конкурсов в этой сфере", – сказал Хуснуллин.

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По его словам, к конкурсам привлекаются международные участники в лице лучших архитектурных бюро и молодые российские архитекторы. Ни один знаковый объект (новые станции метро, транспортные развязки) не обходится без конкурсов на его лучшее воплощение, в год их проходит несколько десятков.

В частности на прошлой неделе были подведены итоги первых конкурсов на грант мэра, специальными денежными призами отмечены пять номинаций. Глава Стройкомплекса считает, что проведение конкурсов на лучший проект того или иного объекта повышает качество архитектуры в столице.

Фото: GLOBAL LOOK press

Одним из знаковых проектов последних лет Марат Хуснуллин назвал парк "Зарядье". Его уже полюбили москвичи, а гости столицы обязательно приходят сюда после традиционного посещения Красной площади и Кремля.

На следующей неделе в парке пройдет 8-ой международный Urban Forum. На его площадках будут обсуждать лучшие идеи и проекты в области архитектуры и градостроительства.

Фото: GLOBAL LOOK press

Глава Стройкомплекса сообщил, что интерес к этой встрече колоссальный – уже заявлено участие 30 иностранных делегаций и более 300 спикеров. Все посетители парка смогут вечерами, после 18 часов посетить выставку, посвященную лучшим городским проектам. Она будет работать в дни проведения форума с 17 по 22 июля.

На встрече обсуждались, среди прочего, законодательные вопросы, связанные с регулированием в сфере градостроительства. Также речь шла и о масштабной программе реновации, которую активно поддержали москвичи.

Фото: Петр Козлов/Dni.Ru

Руководитель Стройкомплекса рассказал, что к проекту подключились и районные архитекторы. Сейчас их роль в градостроительном наполнении Москвы существенно возросла.

"Реализуя программу реновации, мы ставим перед районными архитекторами задачу сделать территорию всех микрорайонов более благоустроенной и комфортной для проживания", – сказал Марат Хуснуллин.

Марат Хуснуллин. Фото: stroi.mos.ru

Говоря о реновации, глава Стройкомплекса отметил роль участия в ней молодых архитекторов. "Те работы, которые они предлагают – очень интересные и креативные. Мы считаем, что молодежь нужно обязательно привлекать к развитию города", – резюмировал заммэра.

Возможно, что именно кто-то из молодых московских архитекторов предложит идею переформатирования монорельсового участка метро, связывающего Серпуховскую и Калужско-Рижскую линии на севере столицы.

Фото: GLOBAL LOOK press

По словам Марата Хуснуллина, власти задумали построить на базе монорельса трамвайную линию и интегрировать ее в уже существующие трамвайные маршруты.

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Автор: Александр Комаров13 июля 2018, 08:12

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