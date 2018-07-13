Запад преклонился перед изменившейся Россией

Чемпионат мира по футболу в России стал лучшим в истории. Об этом 13 июля заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Глава ФИФА подвел итоги завершающегося 15 июля мундиаля. Он считает, что ЧМ-2018 благотворно скажется на развитии футбола в России.

"Это невероятный, изумительный чемпионат мира… Пару лет назад я говорил, что этот чемпионат мира будет лучшим за все время, теперь я могу сказать это с еще большей степенью убежденности. Он действительно лучший!", – цитирует функционера RT. "Отдельное спасибо России, россиянам, правительству, Российскому футбольному союзу, оргкомитету и, конечно же, президенту Владимиру Путину", – отметил Инфантино.

Отдельную благодарность он выразил журналистам, освящавшим мероприятие, волонтерам и, конечно же, спортсменам. Кроме того, глава ФИФА заявил, что проведение ЧМ-2018 в России навсегда изменило облик страны в глазах иностранных туристов. Он добавил, что болельщики смогли увидеть "добрую страну с открытыми людьми".

По его словам, такого чемпионата еще не было никогда. В подтверждение своих слов Джанни Инфантино привел цифры. Президент ФИФА заявил, что стадионы заполнялись на 98%, а в Россию приехало более миллиона болельщиков.

Также Инфантино подчеркнул, что за время ЧМ-2018 не было обнаружено ни одной положительной допинг-пробы. По его словам, Россия навсегда изменилась, став футбольной страной, где это не просто игра, а "часть ДНК людей". Глава ФИФА выразил уверенность, что все это в итоге поставит нашу страну во главе элиты мирового футбола.

Напомним, в финале ЧМ-2018 сыграют сборные Хорватии и Франции. Финал пройдет 15 июля в Москве на стадионе "Лужники", начало – 18:00 мск.