Телеведущая отчитала домогавшегося болельщика в прямом эфире (видео)

Бразильская журналистка увернулась от поцелуя российского болельщика и прочитала ему нотацию об уважении к женщинам. Курьезный случай попал в прямую трансляцию телеканала.



Корреспондентка записывала репортаж перед матчем между сборными Японии и Сенегала, когда к ней подбежал один из футбольных болельщиков. Мужчина попытался поцеловать девушку в щеку, однако журналистке удалось увернуться от проявления чувств фаната. После этого возмущенная девушка прочитала ему нотацию об уважении к женщинам. "Никогда больше так не делайте!" – заявила она. "Простите меня, окей", – ответил пристыженный болельщик.

Однако журналистка завелась не на шутку. Она продолжила объяснять, что не позволяла прохожему вести себя подобным образом. "Это невежливо. Это неправильно", – говорила неугомонная корреспондентка. Лекцию о правилах хорошего тона она завершила призывом к уважению, передает Daily Mail.

Напомним, это не первый случай, когда футбольный болельщик пристает к телеведущей в период проведения мундиаля. Ранее зарубежный канал обвинил российского болельщика в харассменте. Во время прямого включения с Манежной площади в Москве тот подбежал к журналистке, поцеловал в щеку и схватил за грудь.