Украинцы в восторге от купленного Россией ЧМ-2018

Украинцы комментируют показанный в Бельгии фильм о поголовной коррупции в России, благодаря которой наша страна якобы купила чемпионат мира по футболу. Судя по откликам, кино понравилось его немногочисленным зрителям.

Фильм-расследование с одиозным заголовком "Один чемпионат мира, одна война, как много коррупции?" уже размещен на YouTube. Его снял британский журналист Тим Уайт, а премьера почему-то состоялась в Брюсселе.

По словам британца, его картина посвящена очевидной коррумпированности решения ФИФА провести мундиаль в России. Откуда у него такая уверенность, в фильме не сообщается.

Зато журналист утверждает: весь мир понимает, кто именно является агрессором в войне на Украине. "И эта страна проводит чемпионат мира…" – сетует он. По мнению Уайта, Международной федерации футбола следовало лишить Россию права проведения футбольного первенства мира, а таким крупным странам – закупщикам его телетрансляции, как Великобритания, Германия, Нидерланды и Испания, следовало скоординироваться и настоять на этом.

Комментарии к расследованию сводятся к двум словам: "Слава Украине!" Кто-то с надеждой пишет, что "кровавые деньги России станут поперек горла ФИФА".

Напомним, это уже не первый скандал вокруг чемпионата. Несколько дней назад ФИФА наказала помощника тренера и игрока хорватской сборной Огнена Вукоевича и Домагоя Виду за их политические высказывания после победы над сборной России в четвертьфинале.

Через несколько минут после того, как улеглись страсти на поле, Вукоевич и Вида опубликовали ролик, на котором последний выкрикнул: "Слава Украине!" В свою очередь Вукоевич сказал, что посвящает победу этой стране. Хорваты были наказаны ФИФА: первый был отстранен, второй – предупрежден.

Российская сборная проиграла команде Хорватии 7 июля по серии пенальти. Наших футболистов пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил с блестящей игрой, а хорватов – с выходом в полуфинал.