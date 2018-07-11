Украинцы в восторге от купленного Россией ЧМ-2018
Фильм-расследование с одиозным заголовком "Один чемпионат мира, одна война, как много коррупции?" уже размещен на YouTube. Его снял британский журналист Тим Уайт, а премьера почему-то состоялась в Брюсселе.
По словам британца, его картина посвящена очевидной коррумпированности решения ФИФА провести мундиаль в России. Откуда у него такая уверенность, в фильме не сообщается.
Зато журналист утверждает: весь мир понимает, кто именно является агрессором в войне на Украине. "И эта страна проводит чемпионат мира…" – сетует он. По мнению Уайта, Международной федерации футбола следовало лишить Россию права проведения футбольного первенства мира, а таким крупным странам – закупщикам его телетрансляции, как Великобритания, Германия, Нидерланды и Испания, следовало скоординироваться и настоять на этом.
Комментарии к расследованию сводятся к двум словам: "Слава Украине!" Кто-то с надеждой пишет, что "кровавые деньги России станут поперек горла ФИФА".
Кафу: #ЧМ2018 организован прекрасно и полностью изменил представление о Россииhttps://t.co/0UnCDQF1P2 pic.twitter.com/loXgfDdvTV— Р-Спорт (@rsportru) 11 июля 2018 г.
Напомним, это уже не первый скандал вокруг чемпионата. Несколько дней назад ФИФА наказала помощника тренера и игрока хорватской сборной Огнена Вукоевича и Домагоя Виду за их политические высказывания после победы над сборной России в четвертьфинале.
Через несколько минут после того, как улеглись страсти на поле, Вукоевич и Вида опубликовали ролик, на котором последний выкрикнул: "Слава Украине!" В свою очередь Вукоевич сказал, что посвящает победу этой стране. Хорваты были наказаны ФИФА: первый был отстранен, второй – предупрежден.
Российская сборная проиграла команде Хорватии 7 июля по серии пенальти. Наших футболистов пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил с блестящей игрой, а хорватов – с выходом в полуфинал.
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