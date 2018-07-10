Почему хорваты ненавидят Россию и кричат "Слава Украине!"

Скандальные высказывания хорватских помощника тренера и игрока Огнена Вукоевича и Домагоя Виды после победы в матче с Россией на ЧМ-2018 вызвали широкий резонанс по всему миру. Эксперты попытались объяснить поведение хорватских спортсменов.

Вукоевич и Вида ранее опубликовали ролик, на котором последний выкрикнул: "Слава Украине!" В свою очередь Вукоевич сказал, что посвящает победу этой стране. Но этим хорваты не ограничились. Вскоре в Сети появилось другое видео, на котором Огнен вновь кричит эти слова, при этом добавляя: "Белград, гори!"

По мнению президента Института национальной стратегии Михаила Ремизова, вторая фраза объясняет, почему хорваты симпатизируют украинцам. По его словам, в среде футбольных фанатов Россия и Сербия болеют друг за друга.

Политолог уверен, что в этом есть глубокий политический подтекст, поскольку на Балканах отношения Сербии и Хорватии воспринимаются как аналог России и Украины. "У хорватов Россия прочно ассоциируется с сербами, поэтому на матчах они поддерживают украинцев", – цитирует эксперта Ura.ru.

В свою очередь руководитель центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова отметила, что хорваты испытывают опосредованную ненависть по отношению к России на протяжении большей части своей истории. Кроме того, в настоящее время Хорватия входит в НАТО и ЕС, которые во всем поддерживают Украину.

Как писали Dni.Ru, ранее Украина выразила готовность компенсировать штраф в 15 тысяч швейцарских франков, наложенный на Вукоевича. Кроме того, украинский блогер и радикал Дмитрий Корчинский пригрозил расправиться с сотрудниками ФИФА и поджечь офисы футбольной ассоциации, которые наказали хорватов за их скандальную выходку.