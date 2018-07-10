Вылет России с ЧМ-2018 стал хитом на Украине
Трансляция встречи российской и хорватской команд стала абсолютным лидером по охвату аудитории на украинском телеканале "Интер". По данным пресс-службы канала, во время матча к экранам прильнули 26% зрителей по всей Украине, а в крупных городах этот показатель превысил 30%.
Игра стала лидером не только среди матчей ЧМ-2018, проходящего в России. Она побила рекорды просмотров футбольных поединков мундиаля 2014 года, который принимала Бразилия. Встреча российской и хорватской сборных в основное и дополнительное время не выявила победителя – счет был 2:2. По итогам послематчевых пенальти выиграла Хорватия – 4:3.
"Абсолютным лидером просмотра на нынешнем чемпионате стал матч Россия – Хорватия: доля поединка по аудитории 18+ составила 26% по всей Украине и 31,4% в городах с населением от 50 тысяч человек. По целевой аудитории 18-54 в крупных городах матч собрал долю 30,6%, оторвавшись от ближайшего конкурента более чем в два раза", – заявили в пресс-службе "Интера".
Телеканал приобрел эксклюзивные права на весь пакет трансляций футбольного чемпионата мира 2018 года. Это единственный вещатель на Украине, который покажет все матчи мирового первенства.
Почти такую же аудиторию собрала трансляция другой четвертьфинальной игры – между Швецией и Англией. Сборная Англии одержала победу над Швецией со счетом 2:0. В целом футбольные события четвертьфинала ЧМ-2018 на "Интере" посмотрели более 8,5 миллиона человек, отмечает "Рамблер-Спорт".
Певица предпочитала молчать о коллеге
Экс-участник "Дома-2" поделился радостью
Она хочет видеть дочь счастливой
Спортсмен отдохнул в компании модели и ребенка