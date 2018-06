Серена Уильямс позорно убежала от Марии Шараповой в Париже

Об отказе заслуженной американской теннисистки выйти на корт против Шараповой сообщила британская Guardian в своем Twitter. Подробностей не было – писали лишь, что по причине травмы.

Позже журналисты стали припоминать, что накануне, в конце парного матча, который сестры Уильямс проиграли 0:6 в третьем сете, Серена очень слабо подавала. А 4 июня стало известно, что Уильямс все же выйдет на корт, но лишь затем, чтобы объяснить причины своего отказа.

Информация поступала противоречивая. Так, британский журналист Стюарт Фрейзер сообщил в Twitter, что говорил с людьми из окружения Шараповой и они не в курсе того, что Серена снялась. Чуть позже канадский репортер Том Теббатт написал, что Уильямс практически точно не сыграет. А Бен Ротенберг из NY Times привел статистику скорости ее подач в третьем сете парного матча: не больше 140 километров в час, передает "Спорт 24".

Serena Williams pulls out of match against Maria Sharapova with injury: French Open 2018 day nine – live! https://t.co/gXOPhnfmWe pic.twitter.com/75zJKcZlfI