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Спорт

Серена Уильямс позорно убежала от Марии Шараповой в Париже

Мария Шарапова и Серена Уильямс. Фото: GLOBAL LOOK press/Gao Jing
Серена Уильямс снялась с матча турнира "Ролан Гаррос" против россиянки Марии Шараповой. Причиной называют травму руки у американской спортсменки.
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Об отказе заслуженной американской теннисистки выйти на корт против Шараповой сообщила британская Guardian в своем Twitter. Подробностей не было – писали лишь, что по причине травмы.

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Позже журналисты стали припоминать, что накануне, в конце парного матча, который сестры Уильямс проиграли 0:6 в третьем сете, Серена очень слабо подавала. А 4 июня стало известно, что Уильямс все же выйдет на корт, но лишь затем, чтобы объяснить причины своего отказа.

Информация поступала противоречивая. Так, британский журналист Стюарт Фрейзер сообщил в Twitter, что говорил с людьми из окружения Шараповой и они не в курсе того, что Серена снялась. Чуть позже канадский репортер Том Теббатт написал, что Уильямс практически точно не сыграет. А Бен Ротенберг из NY Times привел статистику скорости ее подач в третьем сете парного матча: не больше 140 километров в час, передает "Спорт 24".

В итоге Серена Уильямс подтвердила, что снимается с матча. Шарапова вышла в четвертьфинал: впервые с Australian Open – 2016, где четвертьфинал стал последним матчем перед дисквалификацией за мельдоний.

Ранее Dni.Ru писали, что Серена Уильямс поразила зрителей турнира "Ролан Гаррос" своим костюмом. Бывшая первая ракетка мира вышла на корт впервые после того, как стала матерью. 

Свой первый матч на нынешнем турнире "Большого шлема" Серена Уильямс выиграла. 36-летняя американка победила 70-ю ракетку мира Кристину Плишкову (7:6, 6:4). Однако особого внимания зрителей удостоилась не игра, а костюм Серены. Уильямс вышла на корт в черном комбинезоне с отделкой в виде бюстье и красным поясом. 

Автор: Андрей Евлампиев4 июня 2018, 16:41
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