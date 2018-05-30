Шарапова оценила нелепый наряд Уильямс на "Ролан Гаррос"

Серена Уильямс поразила зрителей турнира "Ролан Гаррос" своим костюмом. Экс-первая ракетка мира вышла на корт впервые после того, как стала матерью.

Свой первый матч на нынешнем турнире Большого шлема Серена Уильямс выиграла. 36-летняя американка победила 70-ю ракетку мира Кристину Плишкову (7:6, 6:4). Однако особого внимания зрителей удостоилась не игра, а костюм Серены. Уильямс вышла на корт в черном комбинезоне с отделкой в виде бюстье и красным поясом.

После матча Серене, конечно, пришлось объяснять журналистам, в честь чего она так вырядилась. Оказалось, что комбинезон вполне функционален: легинсы обладают компрессионным эффектом, который сейчас теннисистке просто необходим.

Однако потом спортсменка не сдержалась и выдала пафосную речь. Она заявила, что посвящает комбинезон всем женщинам, которым "пришлось пережить разные трудности на пути к материнству, вернуться и быть бесстрашными". Уильямс уточнила, что в этом костюме чувствует себя супергероиней.

Оригинальный наряд Уильямс бросился в глаза и российской теннисистке Марии Шараповой. Игру Серены Марии смотреть было недосуг. Однако россиянка отметила, что теннис тем и прекрасен: ты можешь выразить свою индивидуальность, быть другой.

Сама же трехкратная чемпионка "Ролан Гаррос" поехала к дочери Олимпии. Следующая встреча у Серены Уильямс – с австралийкой Эшли Барти, пишет Sports.ru.