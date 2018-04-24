Шарапова высказалась о проблемах со здоровьем

Перед началом теннисного турнира в Германии Мария Шарапова призналась, что находится не в лучшей форме. Она посетовала на старые травмы, которые по сей день дают о себе знать.



31-летняя теннисистка убеждена, что на ее результаты негативно повлиял перерыв из-за дисквалификации. "Я работаю над возвращением в форму, но это требует времени. Такой долгий перерыв в моем возрасте плюс различные неприятные события не позволяют мне добиться тех результатов, которых я достигла бы без перерыва", – рассказала она.

Спортсменка завила, что ставит перед собой только масштабные цели, передает CNN. Шарапова намерена побеждать на турнирах "Большого шлема" и даже мечтает поехать на Олимпийские игры в 2020 году, которые пройдут в Токио. "Глупо говорить, что моя цель на сезон – выиграть какой-нибудь мелкий турнир. Я устремлена к большим победам. Я много работаю ради этого и хочу снова испытать эти ощущения. Мечтаю снова сыграть на Олимпиаде, но я не знаю, произойдет ли это. И сейчас не хочу даже думать на эту тему. Продолжу работать, и посмотрим, к чему это приведет", – подчеркнула она.

Ранее теннисистка объявила, что больше не будет сотрудничать с голландским тренером Свеном Гренефельдом. Это решение она приняла после того, как три раза подряд потерпела поражение.



Напомним, что в 2016 году Марию Шарапову дисквалифицировали на год в связи с допинговым скандалом. На корт спортсменка вернулась в апреле прошлого года.

