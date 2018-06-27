Сын Жириновского о безнадежном Родченкове: "Собаке – собачья смерть"
"Собаке – собачья смерть. Мне кажется, самый короткий комментарий может быть в этом случае", – заявил депутат.
Лебедев убежден, что Родченков осознал свою бесполезность. По его мнению, американские спецслужбы выбили из химика всю правдивую и неправдивую информацию. "Врать больше возможности нет, а правды как не было, так и нет", – отметил он.
Лебедев напомнил, что спортивный имидж России, в особенности сейчас, во время чемпионата мира по футболку, все сильнее и сильнее восстанавливается, пишет RT со ссылкой на Sport24. "В Олимпийском движении восстановили, чемпионат мира проходит на самом высоком уровне с участием множества зарубежных высокопоставленных гостей", – заверил эксперт.
В качестве основной причины суицидальных попыток Родченкова Лебедев называет безнадежность информатора, которого власти США использовали в политических целях, а потом "вышвырнули на помойку". При этом химик прекрасно понимает, что на родину ему путь закрыт.
Также стало известно, что член думского комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что Родченкову необходимо "покаяться" перед российским правосудием и пройти в России курс реабилитации, сообщает РЕН ТВ. Эксперт считает, что после отъезда в США химик постоянно находится под жестким прессингом американских спецслужб, "которые заставляют его придумывать то, чего не было, и сочинять страшные сказки".
Стоит отметить, что в правоохранительных органах уже выдвинули свою версию причины суицида Родченкова. По информации источника, информатор WADA в суде Нью-Йорка ознакомился с предъявленным ему материальным иском на 30 миллионов долларов от российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой. Предполагается, что именно это сильно повлияло на перебежчика, передает "Московский Комсомолец".
Ранее стало известно, что 19 июня Григорий Родченков пытался свести счеты с жизнью. Химик планировал наложить на себя руки в вашингтонской квартире, арендованной для него ФБР.
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