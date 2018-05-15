Фетисов раскрыл российского покровителя предателя Родченкова
Сначала функционер сказал, что решение о назначении Родченкова на эту должность было принято коллегиально, а его кандидатура рекомендовалась научным сообществом. Чиновник от спорта отметил, что кандидатов было немного.
Ведущий спросил, кто именно принимал решение. Тогда двукратный олимпийский чемпион по хоккею, занимавший на тот момент пост председатель Госкомитета России по физкультуре и спорту, раскрыл имя покровителя Родченкова. По его словам, это Наталья Паршикова, сообщает Eg.Ru.
Фетисов добавил, что она была единственным человеком, кого он уволил из Росспорта в том году. Он отметил, что почти сразу ее приняли на работу к министру спорта Виталию Мутко, который в 2008 году назначил Паршикову первой в ведомство.
Отметим, что во время пресс-конференции 14 декабря 2017 года президент России Владимир Путин назвал назначение Григория Родченкова ошибкой. Глава государства добавил, что знает, кто именно поставил его во главе Московской антидопинговой лаборатории.
Григорий #Родченков появился на телевидении после пластической операции и в бронежилете: https://t.co/sDxuPpyCga pic.twitter.com/jaMmXQ8z5u— Пятый канал Новости (@5tv) 9 февраля 2018 г.
Родченков заявлял, что в России существует государственная программа по поддержке допинга. Предатель утверждал, что именно он создал для спортсменов коктейль "Дюшес", который те употребляли. В результате из-за скандала российским олимпийцам пришлось выступать под нейтральным флагом на зимних Играх в Пхенчхане.
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