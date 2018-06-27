Россиянина признали худшим футболистом ЧМ-2018

Защитник сборной России Игорь Смольников попал в "сборную" худших игроков ЧМ-2018, составленную британским таблоидом The Sun. Особо огорчаться игроку петербургского "Зенита" не стоит – он оказался в компании таких футбольных легенд, как аргентинец Лионель Месси и поляк Роберт Левандовски.

Сомнительную честь оказаться в команде футболистов, разочаровавших своих фанатов, Смольников заслужил во время матча Россия – Уругвай. Защитник был удален на 36-й минуте игры. А первую желтую карточку он заработал уже на 28-й минуте. Россияне в итоге проиграли со счетом 0:3, потерпев первое поражение на ЧМ-2018, и стали вторыми в группе.

Картинка со схемой футболистов на поле появилась в Twitter-аккаунте британской The Sun Football. Издание спрашивает своих подписчиков, согласны ли они с выводами экспертов газеты.

Тем временем жена Игоря Смольникова Екатерина попросила пользователей не оскорблять ее мужа. "Только Господь Бог знает, как он хотел выиграть и как сейчас ему нелегко", – написала супруга футболиста. По мнению Екатерины, в такую ситуацию мог попасть любой игрок.

Чемпионат мира – 2018 проходит на 12 стадионах в 11 городах России. Он завершится 15 июля матчем в московских "Лужниках". В компании худших игроков турнира вместе со Смольниковым оказались аргентинец Лионель Месси и поляк Роберт Левандовски. Также в "сборной неудачников" – испанец Давид де Хеа, немцы Жером Боатенг, Тимо Вернер и Томас Мюллер, панамец Фидель Эскобар, испанец Серхио Рамос, бразилец Паулиньо и француз Блез Матюиди.

Сборная России вышла в одну восьмую финала со второго места в группе. В матче плей-офф россияне встретятся с испанцами. Решающая игра пройдет 1 июля.