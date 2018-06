Россиянина признали худшим футболистом ЧМ-2018

Сомнительную честь оказаться в команде футболистов, разочаровавших своих фанатов, Смольников заслужил во время матча Россия – Уругвай. Защитник был удален на 36-й минуте игры. А первую желтую карточку он заработал уже на 28-й минуте. Россияне в итоге проиграли со счетом 0:3, потерпев первое поражение на ЧМ-2018, и стали вторыми в группе.

Картинка со схемой футболистов на поле появилась в Twitter-аккаунте британской The Sun Football. Издание спрашивает своих подписчиков, согласны ли они с выводами экспертов газеты.

Тем временем жена Игоря Смольникова Екатерина попросила пользователей не оскорблять ее мужа. "Только Господь Бог знает, как он хотел выиграть и как сейчас ему нелегко", – написала супруга футболиста. По мнению Екатерины, в такую ситуацию мог попасть любой игрок.

This is our #WorldCup worst XI, so far.



Do you agree?#WorldCup #BetwayWC pic.twitter.com/Tp1m7l2GMF