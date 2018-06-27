Россиянина признали худшим футболистом ЧМ-2018
Сомнительную честь оказаться в команде футболистов, разочаровавших своих фанатов, Смольников заслужил во время матча Россия – Уругвай. Защитник был удален на 36-й минуте игры. А первую желтую карточку он заработал уже на 28-й минуте. Россияне в итоге проиграли со счетом 0:3, потерпев первое поражение на ЧМ-2018, и стали вторыми в группе.
Картинка со схемой футболистов на поле появилась в Twitter-аккаунте британской The Sun Football. Издание спрашивает своих подписчиков, согласны ли они с выводами экспертов газеты.
Тем временем жена Игоря Смольникова Екатерина попросила пользователей не оскорблять ее мужа. "Только Господь Бог знает, как он хотел выиграть и как сейчас ему нелегко", – написала супруга футболиста. По мнению Екатерины, в такую ситуацию мог попасть любой игрок.
This is our #WorldCup worst XI, so far.— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) 26 июня 2018 г.
Do you agree?#WorldCup #BetwayWC pic.twitter.com/Tp1m7l2GMF
Чемпионат мира – 2018 проходит на 12 стадионах в 11 городах России. Он завершится 15 июля матчем в московских "Лужниках". В компании худших игроков турнира вместе со Смольниковым оказались аргентинец Лионель Месси и поляк Роберт Левандовски. Также в "сборной неудачников" – испанец Давид де Хеа, немцы Жером Боатенг, Тимо Вернер и Томас Мюллер, панамец Фидель Эскобар, испанец Серхио Рамос, бразилец Паулиньо и француз Блез Матюиди.
Сборная России вышла в одну восьмую финала со второго места в группе. В матче плей-офф россияне встретятся с испанцами. Решающая игра пройдет 1 июля.
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