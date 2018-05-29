Проведение ЧМ-2018 в России признали глупой идеей

Россия все связывает с политикой и использует как пропаганду. Проводить чемпионат мира по футболу в этой стране – глупая идея, пришли к выводу в Вильнюсе.



С очередным антироссийским заявлением выступил министр иностранных дел Литвы. По мнению Линаса Линкявичуса, Москва использует чемпионат мира – 2018 для политической пропаганды.

"Проводить чемпионат мира в России – глупая идея. Это нехорошо, потому что все в этой стране связано с политикой. Спорт и культура оказываются в центре внимания, потому что это хорошо для пропаганды", – заявил журналистам Линкявичус.

Чемпионат мира – 2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства примут 12 стадионов в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Калининграде, Екатеринбурге и Волгограде.

Сборная Литвы на мундиаль не попала. Команда заняла пятое место из шести в отборочной группе F. Ее соперниками были сборные Англии, Словакии, Шотландии, Словении и Мальты. В десяти матчах команда Эдгараса Янкаускаса одержала одну победу, три раза сыграла вничью и потерпела шесть поражений.

Линкявичус выразил сомнения по поводу возможности массового бойкота ЧМ-2018. По его словам, это вряд ли будет организованным политическим шагом. Глава МИД Литвы признал, что далеко не все разделяют точку зрения Вильнюса, передает "Спорт-экспресс".

Тем временем официальный кубок чемпионата мира – 2018 прибыл в Северную столицу. 29 мая трофей выставят на всеобщее обозрение на "Санкт-Петербург Арене".

Тур кубка мира стартовал в сентябре 2017 года в Москве. До декабря он успел побывать в 16 городах России, а с января по апрель объехал зарубежные страны.