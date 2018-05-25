FIFA представила официальный гимн ЧМ-2018
Актер Уилл Смит, певец Ники Джем и албанская исполнительница Эра Истрефи исполнили песню под названием Live it Up.
Ранее американский певец гаитянского происхождения Джейсон Деруло представил официальный гимн чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. 14 июня артист исполнит песню на открытии турнира на стадионе "Лужники", перед матчем Россия – Саудовская Аравия.
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