Хорошего понемногу: после ЧМ-2018 россиян сразу лишат пива

Президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что после окончания в стране чемпионата мира на стадионах перестанут продавать пиво во время матчей. Болельщики намерены опротестовать подобный запрет.

Во время матчей ЧМ-2018 в России на всех аренах турнира будет осуществляться продажа алкогольного пива. Однако радость футбольных фанатов и любителей пенного продлится недолго – продажу запретят сразу по окончанию международных состязаний, передает НСН.

Прядкин признался, что к такое решение огорчило его самого, ведь хмельной напиток является неотъемлемой частью истории футбольных фанатов. "К сожалению, после чемпионат мира пива на стадионах не будет – очень жалко, что так. Мы очень рассчитывали на пивные бренды, что после мирового первенства возобновим переговоры по этой теме, но нет. Знаю, что ряд руководителей страны поддерживали эту идею", – сказал он.

Президент РФПЛ также добавил, что с радостью бы насладился прохладным напитком во время матча. "Я сам с удовольствием сел бы с болельщиками на обычную трибуну. Сарделька с холодненьким пивом в пластиковом стакане – милое дело", – объяснил Прядкин.

В свою очередь, Президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин рассказал, почему возврат пива на стадионы был бы выгоден не только фанатам, но и футбольным клубам. "Мы очень надеялись, что мундиаль даст положительный пример, покажет, что это очень выгодно и с экономической точки зрения. Ведь клубы, как грибы после дождя, лопаются, закрываются из-за недостатка финансирования. К тому же, нужно же не только строить новые стадионы, но и создать на них комфорт для зрителей", – заключил Шпрыгин.

Так или иначе, болельщики не намерены устраивать какие-либо массовые протесты и нарушать общественный порядок из-за пенного напитка. Инициативная группа может обратиться с письмом или заявлением в соответствующее ведомство.

Напомним, матчи группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут в 11 городах России с 14 по 28 июня. Откроет мундиаль 14 июня игра в московских "Лужниках". Сборная России встретится с командой Саудовской Аравии.





