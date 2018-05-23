Английские футболисты боятся везти семьи в Россию на ЧМ-2018

Футболисты сборной Англии очень беспокоятся за свои семьи и друзей, которые будут сопровождать их на ЧМ-2018. Игроки боятся столкнуться с проявлениями расизма в России.

Беспокойство игроков сборной передалось и Футбольной ассоциации Англии. Там пообещали напуганным виртуозам мяча всяческую поддержку и заверили, что они будут в полной безопасности. Однако убедить спортсменов чиновникам не удалось – те продолжают паниковать.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт неоднократно заявлял: если и будут расистские проявления во время матчей, игроки поддержат друг друга. Особо чувствительных успокоит штатный психолог ассоциации Пиппа Гранж, пишет "Советский спорт".

Истерику в команде нагнетают без видимых причин. Ранее сообщалось, что семьи футболистов получат охрану на время ЧМ-2018. Доставят жен и подруг игроков в Россию лайнером официальной авиакомпании Футбольной ассоциации Англии – даже сталкиваться со "страшными русскими" не придется.

Опасаются англичане и попыток отравления, поэтому везут с собой поваров. Продукты у них тоже будут свои – в багаже найдется место для кексов, запеченных бобов, томатного соуса, шоколада, горчицы и чая.

Матчи группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут в 11 городах России с 14 по 28 июня. Матчи плей-офф: 1/8 – с 30 июня по 3 июля, игры 1/4 – 6 и 7 июля, полуфиналы в Санкт-Петербурге (10 июля) и Москве (11 июля). 14 июля в Санкт-Петербурге состоится матч за третье место. Финал чемпионата пройдет 15 июля в Москве.

