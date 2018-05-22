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Экономика

В России показали новые деньги

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Центробанк выпустит памятную пластиковую банкноту, приуроченную к чемпионату мира по футболу FIFA-2018. Сообщается, что это первая полимерная банкнота, выпускаемая в России.  
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Тираж купюры номиналом 100 рублей составит 20 миллионов штук. Банкнота будет введена в обращение во всех регионах России к концу июня 2018 года.

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Пресс-служба Банка России показала дизайн, а также поделилась некоторыми подробностями оформления купюры. Так, композиция лицевой стороны банкноты символизирует преемственность поколений – мальчик мечтает повторить достижения великих отечественных футболистов.

На другой стороне изображен напоминающий земной шар футбольный мяч, на котором выделяется карта России. Ниже расположились названия городов, в которых пройдут матчи чемпионата, передает официальный сайт Центрального банка России.

Использование полимерной основы позволило применить в банкноте новые защитные признаки. Благодаря прозрачности их можно проверить с двух сторон, сообщает RT

Вертикальные штрихи по краям купюры имеют рельеф, который определяется на ощупь. В ультрафиолетовом свете становятся видимыми официальные логотип и эмблема чемпионата мира по футболу FIFA-2018, передает Пятый канал.

Напомним, матчи группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут в 11 городах России с 14 по 28 июня. Откроет мундиаль 14 июня игра в московских "Лужниках". Сборная России встретится с командой Саудовской Аравии.

Автор: Михаил Вштанов22 мая 2018, 13:03

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