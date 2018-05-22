Сборной России по футболу вынесли вердикт из-за допинга

Международная федерация футбола (FIFA) сделала важное заявление в рамках расследования нарушений со стороны российских спортсменов после публикации отчетов Макларена. Организация не нашла пренебрежения антидопинговыми правилами в действиях наших футболистов.

Особенное внимание было уделено игрокам, которые выйдут на поле чемпионата мира по футболу. FIFA встала на сторону российских спортсменов, объективно оценив ситуацию и проверив всю имеющуюся информацию.

"На сегодняшний день FIFA заявляет, что нет доказательств, подтверждающих, что антидопиноговые правила были нарушены кем-либо. Ни в одном из допинг-образцов не было выявлено аномальных отклонений или подмены содержимого", – цитирует заявление Международной федерации футбола телеканал "360".

Известно, что FIFA уже проинформировала Всемирное антидопинговое агентство (WADA) о своих выводах. И агентству пришлось с ними согласиться. Таким образом, после расследования и подведенных итогах, дело о нарушении антидопинговых правил нашей командой было закрыто.

Напомним, в 2017 году выяснилось, что российские спортсмены сдали самое большое число тестов на допинг в преддверии Игр-2018. Так, из 1240 допинг-проб, сданных россиянами, 275 принадлежит спортсменам, выступающим в лыжных видах спорта и сноуборде.