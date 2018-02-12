Раскрыты подробности вербовки предателя Родченкова

Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков был завербован во время работы в Канаде. Об этом заявила президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе.



"Он талантливый химик. Мое мнение: непризнанный гений. И вот таким авантюрным образом себя реализовал", – заявила она. Главу Федерации лыжных гонок России цитирует "Комсомольская правда".

По словам Вяльбе, Родченков был завербован еще во время работы в Канаде. Информатор WADA уехал трудиться в антидопинговый центр в Калгари после финансового кризиса в России в 1998 году. Там он пробыл год.

Трехкратная олимпийская чемпионка уверена: Родченков не совсем здоров. "Человек, который пытался покончить жизнь самоубийством и сам себе нанес ножевые ранения – это ведь многое говорит о его вменяемости", – пояснила Вяльбе.

Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков сбежал из России в 2015 году и стал одним из главных информаторов WADA в расследовании употребления запрещенных стимулирующих препаратов в российском спорте.

Grigory Rodchenkov was once the mind behind Russia's elaborate doping program that helped them cheat in the Olympics. Now he's talking about it, and he fears for his life. https://t.co/1jkGPy8C6J pic.twitter.com/y9r6oJM4GG — 60 Minutes (@60Minutes) 8 февраля 2018 г.

По итогам расследования Международного олимпийского комитета отечественная сборная была отстранена от зимних Игр в Пхенчхане. Атлеты, которые не попали под подозрение Международного олимпийского комитета, смогли поехать в Южную Корею в качестве нейтральных спортсменов. Любая российская символика на соревнованиях оказалась под запретом.

В своем недавнем интервью одному из западных телеканалов беглый информатор заявил о якобы существовавшей в России государственной системе допинга. Высказал Родченков и опасения за свою жизнь. По его мнению, с ним хотят расправиться за его "разоблачения". Именно поэтому бывший глава Московской антидопинговой лаборатории пошел на изменение внешности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал все обвинения беглого информатора беспочвенными. "Подобные инсинуации и заявления человека, который даже в фильме выглядит как человек, страдающий психологическими и психическими проблемами, вряд ли можно воспринимать серьезно", – сказал он.

