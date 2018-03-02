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Спорт

Стала известна главная тайна допинга

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexandr Romanchenko
Доктор медицинских наук, профессор и заведующий кафедрой спортивной медицины Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Евгений Ачкасов рассказал о роли допинговых препаратов в достижении результатов атлетами. Также он озвучил, каким образом то или иное средство попадает в разряд запрещенных.  
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По словам эксперта, допинг – это не волшебная таблетка, как думают обыватели, и не какое-то вещество, выявленное в организме. Он подчеркнул, что в определении нужно руководствоваться критериями международного спортивного права.

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Допинг-скандалы

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"Допинг — это нарушение антидопинговых правил", – цитирует Ачкасова "Газета.ru". Профессор отметил, что список запрещенных препаратов по документам Всемирного антидопингового агентства (WADA) – это медсредства и методы, которые улучшают спортивные результаты. При этом они имеют реальный или потенциальный риск для здоровья.

Однако не все препараты опасны. Сюда же входит группа, описываемая обтекаемой формулировкой "противоречат духу спорта", что позволяет WADA включать все что угодно. В этом-то и кроется главный секрет: чтобы провозгласить препарат запрещенным, не нужно никаких научных доказательств.

Фото: GLOBAL LOOK press/Zamir Usmanov

Например, под опалу попал мельдоний, считающийся относительно безобидным средством. Теперь его будут связывать со скандалами в спорте, тогда как это лекарственное средство, которое назначают не только спортсменам при повышенных физических нагрузках, но и людям, страдающим от недостатка кислорода или ишемических патологий.

Кроме того, среди запрещенных – анаболические препараты, усиливающие мышцы, средства, которые включаются в метаболизм, улучшающие вентиляционную функцию легких (их принимают астматики), и, естественно, наркотики.

Автор: Валерия Нарская2 марта 2018, 16:58
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жертвы допинг-скандала

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