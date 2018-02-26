Русских на Олимпиаде не было: Бах некрасиво высказался напоследок

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Россия достаточно наказана за допинг, поскольку ее не было на Олимпиаде в Пхенчхане. Он добавил, что центральным элементом Игр-2018 был спорт, а не скандалы.

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