WADA поймало на допинге российского спортсмена

Сотрудники Всемирного антидопингового агентства нашли запрещенное вещество в крови российского спортсмена. Имя нарушителя правил не называется.

Речь идет о представителе летнего вида спорта, сообщает немецкий журналист Хайо Зеппельт. У атлета нашли мельдоний. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Breaking: Another Russian athlete tested positive. This time: summer sports athlete. They found again: Meldonium. WADA has confirmed to ARD, that result management proceedings are under way against RUS athlete. In this case also problems with the Berlinger sample bottles emerged. pic.twitter.com/BIt6ok8isL