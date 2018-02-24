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МОК заставил Медведеву оправдываться за Крушельницкого

Евгения Медведева. Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich
Фигуристка Евгения Медведева и глава делегации олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков выступили на заседании исполкома Международного олимпийского комитета. Спортсменке пришлось оправдываться за спортсменов, которых уличили в допинге.
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Исполнительный комитет МОК должен решить, позволят ли национальной сборной пройти под цветами собственного флага на закрытии Олимпиады. Медведева и Поздняков произнесли длинную речь, пытаясь убедить чиновников выступить в пользу России.

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"На исполкоме обсуждалось восстановление ОКР. Мы твердо считаем, что полностью выполнили условия от 5 декабря", – заявил Поздняков в беседе с журналистами. Он добавил, что президент МОК Томас Бах горячо приветствовал Медведеву. Ее выступление, за которое она удостоилась серебряной медали, выдели почти все члены исполкома.

Глава ОКР добавил, что извинился за продолжение допинг-скандала во время Олимпиады. "Я обратил внимание в своем выступлении, что антидопинговая система в России полностью реструктурируема, но еще многое предстоит сделать, мы надеемся на кооперацию и сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами", – цитирует его ТАСС.

Напомним, что ранее в употреблении запрещенных веществ уличили керлингиста Александра Крушельницкого. Он признал факт нарушения антидопинговых правил.

Предположительно, официальная позиция атлета сыграла на пользу России. Как писали Dni.Ru, реакцию спортсмена положительно оценили в МОК.

Автор: Евгений Мышко24 февраля 2018, 14:15
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