МОК заставил Медведеву оправдываться за Крушельницкого

Фигуристка Евгения Медведева и глава делегации олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков выступили на заседании исполкома Международного олимпийского комитета. Спортсменке пришлось оправдываться за спортсменов, которых уличили в допинге.

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