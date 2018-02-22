Крушельницкий с женой сбежали из Кореи после скандала

Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова покинули Пхенчхан. Пара керлингистов отправилась в Россию после того, как был оглашен вердикт CAS.

Члены олимпийской команды России по керлингу 22 февраля узнали, что Спортивный арбитраж лишил их с таким трудом завоеванной бронзовой медали Игр. Крушельницкий и Брызгалова отправились домой, сообщила гендиректор Федерации керлинга России (ФКР) Ольга Шашлова.

Крушельницкий и Брызгалова завоевали первую в истории России олимпийскую медаль в дабл-миксте. Позже в допинг-пробе Александра был обнаружен мельдоний, и решением CAS россиян лишили награды за нарушение антидопинговых правил.

Сам спортсмен заявил, что никогда в своей спортивной карьере не применял допинг. Основная версия, которой придерживаются и спортивные функционеры, – провокация. Тем не менее доказательства пока не собраны и награды пару лишили.

Первый вице-президент ФКР Андрей Созин назвал решение Спортивного арбитражного суда о лишении Александра Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой бронзовой медали Олимпиады-2018 "самым ужасным событием". При этом он подчеркнул, что у федерации нет претензий к Международному олимпийскому комитету и Всемирному антидопинговому агентству. Он отметил, что в организме Крушельницкого действительно оказалось запрещенное вещество, передает "Чемпионат".

"Мы докажем, что Крушельницкий ни в чем не виноват. Мы найдем виновного человека или организацию", – заявил Созин. Он уверен, что честное имя спортсмена будет восстановлено и он сможет выступить на следующей Олимпиаде.

Как писали Dni.Ru, спортивный арбитражный суд закончил разбирательство по делу керлингиста Александра Крушельницкого, в пробах которого был обнаружен допинг. Спортсмена и его жену Анастасию Брызгалову лишили бронзовой медали Олимпиады в Корее. Судя по всему, награды достанутся норвежцам Кристин Скаслиен и Магнусу Недреготтену. Они уступили атлетам из России в матче за третье место со счетом 4:8.