МОК внезапно спас Крушельницкого от страшного конца

Международный олимпийский комитет (МОК) помог российскому керлингисту Александру Крушельницкому избежать пожизненной дисквалификации из-за проваленного теста на допинг. Она будет заменена временным устранением спортсмена от соревнований.

Представители МОК и Всемирного антидопингового агентства (WADA) провели встречу c Александром Крушельницким и главой Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрием Свищевым. Они спасли нашего спортсмена от страшной участи – пожизненной дисквалификации. Его временно отстранят от соревнований – на сколько, решит Международная федерация керлинга.

Также известно, что, согласно достигнутым договоренностям, дело Крушельницкого не будет рассматриваться в спортивном арбитражном суде (CAS). Кроме того, бронзовая медаль, выигранная им с Анастасией Брызгаловой, перейдет занявшим четвертое место норвежцам Кристин Скаслиен и Магнусу Недреготтену, сообщает Telegram-канала Mash. Важно, что у россиянина остаются шансы на возвращение награды, если Следственный комитет России сумеет доказать, что мельдоний попал в его организм случайно или по чьему-то злому умыслу.

Награды будут переданы норвежцам до конца Олимпиады. "Как только результаты будут утверждены Всемирной федерацией керлинга и с учетом того, что Крушельницкий признал нарушение антидопинговых правил, МОК сделает все возможное, чтобы церемония перераспределения медалей прошла здесь, в Пхенчхане", – передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

Напомним, Крушельницкий и Брызгалова стали бронзовыми призерами Игр-2018 в соревнованиях по керлингу в дабл-миксте. В матче за третье место они обыграли команду Норвегии. 18 февраля стало известно, что допинг-проба, взятая у Крушельницкого на Олимпиаде, оказалась положительной – награда была возвращена в МОК, а сами спортсмены покинули Южную Корею.