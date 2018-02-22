Крушельницкого и Брызгалову лишили бронзы Олимпиады

Спортивный арбитражный суд закончил разбирательство по делу керлингиста Александра Крушельницкого, в пробах которого был обнаружен допинг. Спортсмена и его жену Анастасию Брызгалову лишили бронзовой медали Олимпиады в Корее, передает Russia Today.
Судя по всему, награды достанутся норвежцам Кристин Скаслиен и Магнусу Недреготтену. Они уступили атлетам из России в матче за третье место со счетом 4:8.
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