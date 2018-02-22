Чешские хоккеисты устроили истерику перед полуфиналом с Россией

Сборная Чехии по хоккею запретила российским СМИ снимать тренировку команды на видео. При этом за представителями своей страны чехи оставили это право.

Пресс-атташе сборной Чехии Зденек Зикмунд вел себя крайне эмоционально, увидев наших телевизионщиков: закрывал камеры и хватал руками объектив. Кроме того, он позволил себе рукоприкладство, толкнув российского оператора, который чуть не упал с трибуны.

Зикмунд объяснил свое поведение тем, что по правилам Международной федерации хоккея на льду, команды сами могут решать, кому позволять вести съемку, а кому нет. "Мы хотим, чтобы снимали только свои. Нельзя снимать никому, кроме чешской камеры. Это решение тренеров, связано с тем, чтобы не раскрывать секреты. Это наша тренировка на территории Кореи. Спросите у директората. Если скажут, что мы ошиблись, мы извинимся", – цитирует пресс-атташе "Спорт-Экспресс"

При этом стало известно, что перед стартом олимпийского хоккейного турнира на директорате соревнований пресс-службам сборных была дана установка, что все тренировки должны быть полностью открыты для любых аккредитованных СМИ. Таким образом, неприятный инцидент с российскими телевизионщиками справедливо можно назвать нарушением правил Международного олимпийского комитета.

Тренер сборной Чехии Ярослав Шпачек прокомментировал удаление наших камер с тренировки его команды следующим образом. "Пусть русские читают регламент. Тогда они поймут, что мы имели на это право", – заявил тренер.

В свою очередь менеджер сборной Чехии Ян Черны обвинил представителя России во взятке: якобы, наш гражданин предлагал ему сто евро, чтобы команда сыграла в полуфинале Олимпиады в красной форме. Дело в том, что чехи, как номинальные хозяева матча, могли выбрать цвет своей формы, а россияне пытались выбрать для себя экипировку красного цвета.

Чешских СМИ отреагировали на скандал. В частности, издание Sport.cz назвало ситуацию "русским шпионажем". По мнению его редакции, наши граждане могут присутствовать на тренировке, а ее запись считается уже шпионажем.

Журналисты телекомпании Ceska televize опубликовали статью под названием "Психологическая война россиян: неразрешенная съемка тренировки и попытки поменяться свитерами". Они считают, что российская сторона пытается оказать психологическое влияние на соперника перед полуфинальным матчем хоккейного турнира на Олимпиаде. Напомним, Россия поборется с Чехией 23 февраля в 10.40 по мск.