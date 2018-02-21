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Спорт

Кремль назвал единственный способ спасти Крушельницкого

Александр Крушельницкий. Фото: GLOBAL LOOK press/Peter Kneffe
Спасти керлингиста Александра Крушельницкого сможет только специальное расследование. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Продолжение: Медальный зачет Олимпиады-2018
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Пресс-секретарь президента выразил надежду, что расследование по факту положительной допинг-пробы российского атлета поможет ему реабилитироваться. "Единственное, что может помочь нашему спортсмену, – это расследование, которое будет производиться. В том числе и в соответствии с нашим действующим антидопинговым законодательством", – приводит слова Дмитрия Пескова Life.ru.

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Накануне, 20 февраля, допинговая проба В российского керлингиста Александра Крушельницкого дала положительный результат на наличие запрещенного мельдония. При этом выявлен факт одноразового применения препарата. Теперь у атлета могут отобрать завоеванную им на Олимпиаде в Пхенчхане бронзовую медаль.

Сам спортсмен и его тренеры категорически отрицают факт употребления препарата. В прессе появилась информация, что мельдоний могли подсыпать Крушельницкому в еду.

Депутат и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко полагает, что речь идет о попытках очернить наших спортсменов. По его мнению, за этим могут стоять чиновники МОК и члены зарубежных команд.

По словам Онищенко, минимальные дозы препарата, достаточные для положительного анализа, могли попасть в организм Крушельницкого, например, через продукты питания, пишет издание "Экономика сегодня".

Тем временем Международный олимпийский комитет (МОК) открестился от дела Крушельницкого и заявил, что не собирается сам расследовать инцидент. Правда, при этом МОК в очередной раз уколол Россию, сказав, что нашу команду нельзя было пускать на Олимпиаду. Эти слова прозвучали из уст члена организации, бывшего главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Паунда. "Я изначально был против того, чтобы русские выступали здесь. Их нельзя было пускать в Пхенчхан", – заявил он журналистам.

Автор: Александр Комаров21 февраля 2018, 15:52
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