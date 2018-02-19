Странное недоразумение: у Крушельницкого отберут медаль

Бронзовый призер Олимпиады в Пхенчхане Александр Крушельницкий с большой долей вероятности лишится своей медали. Российского спортсмена обвиняют в приеме того самого мельдония, из-за которого разразился скандал перед Играми.

Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил факт открытия дела в отношении керлингиста Александра Крушельницкого. Как предполагают журналисты, это означает, что проба B, которая исследовалась сегодня, 19 февраля, также дала положительный результат. Заседание арбитража назначено на завтра.

При этом в расследовании дела Крушельницкого не исключена диверсия – мельдоний ему могли подмешать в еду или каким-то образом подменить пробы. Как пишет "Спорт-экспресс", перед Олимпиадой российские спортсмены контролировались врачами команды, никаких нарушений режима медики не зафиксировали. Да и было бы глупостью со стороны атлетов или их врачей снова связываться с мельдонием, из-за которого Россию отстранили от Игр и заставили выступать под нейтральным флагом.

Тем временем Международный олимпийский комитет (МОК) открестился от дела Крушельницкого и заявил, что не собирается сам расследовать инцидент. Правда, при этом МОК все же в очередной раз уколол Россию, сказав, что нашу команду нельзя было пускать на Олимпиаду. Эти слова прозвучали из уст члена организации, бывшего главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Паунда. "Я изначально был против того, чтобы русские выступали здесь. Их нельзя было пускать в Пхенчхан", – заявил он журналистам.

Кёрлингист Крушельницкий высказался относительно сообщений о мельдонии в его допинг-пробе https://t.co/ByW55HfUoW pic.twitter.com/7dmZcRxwRk — RT на русском (@RT_russian) 18 февраля 2018 г.

Наблюдатели отмечают, что в керлинге допинг вряд ли способен оказать влияние на результат. Что же касается мельдония – препарата для профилактики кислородного голодания клеток и защиты сердца при высоких нагрузках, то его почему-то считают допингом, тогда как западные спортсмены с одобрения МОК массово употребляют лекарства от астмы.