Сменщик Мутко назвал допинг Крушельницкого случайностью

Допинг в пробах Александра Крушельницкого – сбой или случайность. Так прокомментировал ситуацию вокруг российского керлингиста министр спорта Павел Колобков.

Павел Колобков надеется, что история с положительной допинг-пробой Александра Крушельницкого, завоевавшего бронзу в турнире по керлингу, не повлияет на решение МОК о возвращении России в олимпийскую семью. И в версию о провокации со стороны соперников министр не верит.

"Я бы не называл это провокацией, давайте сегодня не будем раздавать оценки. Конечно, это неприятная история, произошел какой-то сбой. Со спортсменами проводилась работа, все проходили допинг-контроль в течение всего сезона, но произошла какая-то случайность", – заявил министр журналистам.

Проба Б была вскрыта 20 февраля. Наличие мельдония в организме Крушельницкого подтвердилось. Однако количество его незначительно, что говорит об одноразовом приеме медикамента. Кроме того, в керлинге допинг вообще и мельдоний в частности не дают никакого эффекта.

Крушельницкий заявил, что ни разу не употреблял допинг за время своей спортивной карьеры. А случившуюся с ним в Пхенчхане неприятность объяснил подстроенной кем-то провокацией.

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Весь мир влюбился в них! Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий выиграли бронзу! Первая для России, олимпийская медаль в кёрлинге#бронза #керлинг #OAR pic.twitter.com/GGXAdHqjqp — emiliya (@EmiliyaRez) 13 февраля 2018 г.

Такой же точки зрения придерживаются в Олимпийском комитете России. ОКР подал заявление в полицию. Отдел по району Хамовники в Москве занялся расследованием по статье "Использование в отношении спортсмена субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте".

Статья эта для российского Уголовного кодекса новая. Впервые дело по ней возбуждалось в июне 2017 года в Чебоксарах. Однако вина врача, которого подозревали в незаконном использовании запрещенного препарата, не была доказана, напоминает "Спорт-экспресс".