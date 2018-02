МОК опустился до троллинга России за ошибку в Сочи-2014

Ошибка 404 – такое сообщение появляется в браузере, когда не удается найти запрошенную страницу – ее не существует. На что хотели намекнуть чиновники Международного олимпийского комитета – пока неясно.

"Иногда все идет не так, как планировалось", – гласит надпись на странице 404 сайта Olympic.org. Здесь же разъясняется, как искать информацию на сайте. Пользователи сети усмотрели в этом троллинг в отношении России. Комментаторы задаются вопросом, как можно расценивать такой неоднозначный намек Международного олимпийского комитета.

Напомним, в 2014 году на церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи пятая снежинка из артистов-волонтеров не раскрылась в одно из олимпийских колец. После этого интернет буквально заполонили мемы на эту тему, пишет "URA.RU".

The International Olympic Committee trolling Russia with a 404 not found page showing unopened ring (happened at Sochi Winter Olympics opening ceremony in Russia 2014). Also no official Russian team this year participating. How rude is that? pic.twitter.com/LgeBtZEeVJ

Хотя организаторы сами обыграли эту ошибку, и в дальнейшем первые шутили по этому поводу. "Русские сами смеялись над этими кольцами и даже выпустили футболки с ними", – напомнил один из комментаторов, прикрепив фото Константина Эрнста в такой блузе.

lol Russians were laughing about the ring themselves. even made t-shirts with it. as of ban of Russian flag and clean athletes, the leaders of the season in many disciplines it's discrimination and cheating plain and simple @iocmedia pic.twitter.com/dH8v2AoorN